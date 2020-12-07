Появилось видео огромной пробки у Русского моста перед его открытием

Пробка перед Русским мостом с высоты птичьего полета Фото: Скриншот с видео

Во Владивостоке официально открыли движение по Русскому мосту после двухнедельной блокады. Перед тем, как это произошло, автомобилисты заполонили проезжую часть до самой развязки у улицы Катерной.

Все то время, пока Русский мост находился в ледяной блокаде, люди вынуждены были добираться на островную территорию на пароме, вмещающем ограниченное число машин. Ледяной шторм изрядно подпортил инфраструктуру острова, потому потребность в автомобильном сообщении между островом и материком стояла остро, даже несмотря на тот факт, что во все дома Русского вернули свет.

Покупка продуктов питания, дорога на работу, в медицинские и социальные учреждения. Шторм сильно изменил жизнь островитян. Все с нетерпением ждали возобновления движения по Русскому мосту. Поэтому неудивительно, что перед открытием движения скопилась огромная пробка из сотен автомобилей.

Сразу же после того, как были подняты шлагбаумы, машины устремились в сторону Русского острова. Буквально через 30 минут после открытия движения по мосту пробка рассосалась.