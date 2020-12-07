Обледенел, но не сломлен: губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал о состоянии Русского моста

Русский мост показал свою надежность и прочность, отклонений в конструкции не выявлено. Фото: Глеб КУПРИН

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в эфире программы «Прямой разговор» рассказал о состоянии Русского моста после того, как на регион обрушился разрушительный ледяной дождь, а альпинисты две недели сбивали лед с вантов. Глава региона заявил, что никаких отклонений в конструкции моста не выявлено.

Аномальное обледенение вантов моста, сложнейшие условия для альпинистов, отсутствие мировой практики в ликвидации подобного рода ЧП - все это делает случай действительно уникальным. Несмотря на все сложности, Русский мост показал свою прочность и надежность.

-Мы пригласили французских специалистов, чтобы они проанализировали ситуацию, в каком состоянии находятся ванты, что нужно сделать, если это их ошибка, то они должны ее исправить, ну и предложить ту технологию, которая позволит избегать подобных явлений. Но сказать, чтобы датчики показали сверхнапряжение или отклонение от норм, такого не было. Ежедневно мониторится ситуация, мост сделан с большим запасом прочности и даже эту нагрузку на каждую ванту примерно до 60 тонн он выдержал, - подчеркнул Олег Кожемяко.

Данные мониторинга будут предоставлены инженерам французской компани Freyssinet, которая монтировала ванты моста на остров Русский. Специалисты изучат все показатели и предложат технологию для быстрой и эффективной очистки сооружение от льда в подобных случаях. При необходимости к этой работе готовы подключиться ученые.