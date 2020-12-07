Стало известно, когда во Владивостоке закончат перекрывать Светланскую и Корабельную Набережную

Ограничения на проезд по Светланской пока еще действуют Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Стало известно, когда во Владивостоке перестанут перекрывать одну из главных транспортных артерий города - Светланскую улицу и ее частичного дублера Корабельную Наережную.

Уже завтра, 8 декабря, с улиц будут сняты все ограждения и убраны временные знаки, запрещающие проезд автомобилей и проход пешеходов под Золотым мостом.

Связано это с тем, что угроза обрушения льда с инженерной конструкции почти полностью ликвидирована. Альпинисты после очистки вантов Русского моста принялись за Золотой. Ситуация здесь проще, обледенение меньше, да и само расположение вантов иное, из-за чего проезд по самому мосту не закрывали, необходимо было лишь перекрыть участки проезжей части и пешеходных зон под мостом до нормализации ситуации.

Напомним, ограничения на проезд по Светланской и Корабельной Набережной сегодня, 7 декабря, будут действовать до 18:00.