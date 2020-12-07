Спасители острова. Вслед за альпинистами награды получил и экипаж парома «Босфор Восточный»

Первый спасительный рейс парома на острове ожидало не меньше 200 машин Фото: Сергей БАЛАНОВ

В понедельник, 7 декабря, на 30-м причале Владивостока чествовали экипаж парома «Босфор Восточный». Больше двух недель с утра и до поздней ночи моряки переправляли людей и транспорт с Русского острова и обратно, помогая островитянам преодолеть ледяную блокаду.

Напомним, Русский мост пришлось закрыть 21 ноября - после ледяного шторма и обледенения вант ездить по нему было просто небезопасно. Две недели альпинисты вручную сбивали лед, закончить эту титанически работу смогли только 6 ноября, поле чего мост открыли. А спустившимся с высоты альпинистам губернатор Олег Кожемяко вручил благодарности.

Встретился глава региона и с экипажем парома.

«Вы проделали большую работу, нужную жителям, энергетикам, всем, кто восстанавливал жизнь острова. За эти дни и ночи вы перевезли 80 тысяч человек, 5 тысяч машин, важные грузы. Вам приходилось работать в сложных условиях, но вы выполнили свою задачу на «отлично», – обратился к перевозчикам Олег Кожемяко.

Ранее губернатор уже заявлял, что ЧС показало необходимость строительства новых паромов. На встрече с моряками он пообещал, что в течение следующего года планируется сделать проектно-сметную документацию и в 2022 году приступить к созданию такого судна.

За высокий профессионализм и активное участие в организации паромного сообщения Губернатор объявил благодарность руководителю паромной переправы Александру Корытко, членам экипажа парома «Босфор Восточный»: сменным капитанам Юрию Кравцову и Юрию Хохлову. Также Губернатор вручил Благодарственные письма матросу Михаилу Бемеру, электрику Амоголону Батоцыренову, второму механику Александру Гондурову, второму электромеханику Борису Демидову, мотористу Юрию Ермишину, второму электромеханику Олегу Кириллову, повару Елене Маланиной, старшему механику Геннадию Малашенко, матросу.

На время ЧС паром перевозил людей и технику бесплатно.