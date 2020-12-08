«А что, так можно было?»: дерзкое объявление жителя Приморья бурно обсуждают в сети

Объявление появилось несколько дней назад. Фото: @fatalityvdk

Занятное объявление появилось на просторах интернета. Заголовок простой, лаконичный, а главное – говорит сам за себя: «Приму в дар Land Cruiser 200 в Артеме». В качестве дополнительной информации автор снова пишет о том, что примет в дар автомобиль, а то «может у кого-то стоит, пылиться». Мужчина не сбавлял темп дерзости и, резюмируя, добавил: «желательно дизельное. Звоните – пишите».

Ну как вам такое объявление? Многие решили, что ничего шикарнее уже давно не видели. Разумеется, скрин быстро разлетелся по группам в интернете. Вскоре под публикациями появились десятки комментариев. Началось все с вполне ожидаемой реакции: «а что, так можно было?». Дальше люди просили дать им знать, если найдется такой щедрый даритель, способный попрощаться со своей машиной.

В общем же публикация с объявлением здорово подняла людям настроение, поэтому едва ли не каждый пытался продемонстрировать свои юмористические таланты в комментариях.