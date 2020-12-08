Завершены поиски без вести пропавшего 15-летнего Артема Подгайного из Приморья

Артем пропал 7 декабря. Фото: pixabay.com

15-летний Артем Подгайный из Дальнереченска пропал 7 декабря. Он просто ушел из дома ранним утром и не вернулся. Никто из родных и близких не мог точно сказать, где находится подросток, и все ли с ним в порядке. Информация о пропаже парня дошла до волонтеров «Примпоиска». Активисты сперва разместили сведения о парне в сети. К посту прикрепили снимок Артема.

Было известно, что рост подростка – 160 сантиметров, он худощавого телосложения, у него светло-русые волосы и серо-зеленые глаза. В день пропажи Артем был одет в темно-синий пуховик со светло-коричневым мехом на капюшоне, черное спортивное трико с белыми лампасами, черные кроссовки с красными вставками и черную шапку. При себе у парня был серый портфель с рисунком в виде кед.

Не прошло и суток, как волонтеры объявили – поиски пропавшего Артема завершены. К счастью, повод для этого радостный. Парня нашли живым и невредимым. Волонтеры благодарят всех неравнодушных горожан за помощь.