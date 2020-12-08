Ветер северный. Синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на сегодня

О погоде во Владивостоке и Приморье на 8 декабря 2020 года. Фото: pixabay.com

Погода в Приморском крае находится во власти гребня антициклона. На большей части региона без осадков. Дневные температуры воздуха колеблются в пределах -10 +2 градусов. Ветер северо-западный, северный умеренный, местами сильный.

Небольшая облачность прогнозируется во Владивостоке. В дальневосточной столице без осадков. Утром - 8 -10 градусов, днем -3 -5 градусов. На портале «Примпогода» предупреждают, что на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный.

В Уссурийске тоже без осадков, небольшая облачность. Утром температуры воздуха опустятся до -17 -19 градусов, днем до -3 -5 градусов. Будьте внимательными – на дорогах гололед. Ветер северо-западный, западный умеренный.

Небольшая облачность и без осадков сегодня в Находке. Температуры воздуха днем в пределах -1 -3 градусов. На дорогах гололед. Ветер северо-западный, северный умеренный.