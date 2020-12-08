АО «Восточный Порт» готовит Врангель к новогодним праздникам

АО «Восточный Порт» приступило к традиционному украшению Врангеля накануне новогодних праздников и благоустройству мест зимнего отдыха жителей микрорайона. Сегодня портовики-восточники первыми в Находкинском городском округе провели финальную заливку открытой хоккейной коробки. Помощь в этом оказали огнеборцы штатной службы пожарной охраны АО «Восточный Порт», задействовав две новейшие автоцистерны общей ёмкостью 12 тысяч литров. Для образования прочной и качественной поверхности льда его заливка проводилась в несколько этапов. При условии сохранения устойчивых отрицательных температур воздуха жители и гости Врангеля смогут прокатиться на коньках уже на этой неделе.

Участие общественных пространств Врангеля накануне праздников стало многолетней доброй традицией для ведущей стивидорной компании России. В декабре минувшего года АО «Восточный Порт» приняло активное участие в новогоднем оформлении микрорайона. Разноцветные электрогирлянды заиграли огнями на фасадах и консолях зданий, светильниках ледового катка, уличных фонарях и деревьях. Общественные места посёлка украсили светодиодные инсталляции с логотипом АО «Восточный Порт», нарядная ель и фигуры сказочных персонажей. Помимо праздничного оформления АО «Восточный Порт» организовало во Врангеле новогодний концерт с шоу-программой и народными гуляниями.

Масштабное украшение АО «Восточный Порт» планирует и накануне наступающего Нового года – монтаж светодиодной конструкции «2021» со световым тоннелем возле памятника Виктору Васяновичу, установкамногочисленных елей с гирляндами, праздничного освещения на уличных столбах в жилых микрорайонах и вдоль основной автомобильной трассы Врангеля, различных тематических иллюминационных композиций, обустройство других новогодних объектов начнётся уже в ближайшее время.