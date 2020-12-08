По 5 человек за сутки. Число больных и умерших от коронавируса в Приморье продолжает расти

В Приморье увеличилось число больных COVID-19 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новая коронавирусная инфекция продолжает бушевать в Приморье. Только за два последних дня от неизученной до конца болезни скончались 10 человек, по 5 за сутки. Всего в крае от СOVID-19 умерли 267 человек.

Краевой оперштаб по борьбе с COVID-19 обнародовал свежую статистику и она тоже оказалась не самая радужная.

Так, специалисты подтвердили еще 240 новых случаев заболевания за минувшие сутки. Общее число тех, кто заболел с начала эпидемии достигло - 23 791.

Есть и позитивная новость. Победить опасную болезнь смогли еще 149 местных жителей. За все время пандемии в Приморье выздоровели 16 598 человек.

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