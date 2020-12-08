Во Владивостоке наградили волонтеров за помощь городу и его жителям

Праздничное чаепитие и вручение наград волонтерам организовал сегодня во Владивостоке городской волонтерский центр «Единой России» в рамках празднования Международного дня добровольчества. От имени секретаря регионального отделения ЕР, губернатора Приморского края Олега Кожемяко благодарности в этот день получили из рук заместителя секретаря РО партии Галины Хохловой те, кто активно участвует в работе по оказанию помощи жителям города в период пандемии и после ледяного дождя, вызвавшего коммунальную катастрофу в столице ДФО.

Слова признания за активную жизненную позицию и неустанный труд выразил и руководитель Владивостокского волонтерского центра, секретарь городского отделения «Единой России» Александр Щербаков, который также вручил благодарности отличившимся волонтерам.

Этот год показал, какую важность представляет для общества деятельность добровольцев. Помощь гражданам из группы риска, поддержка медицинских работников, активная деятельность по устранению последствий циклона в Приморье – в активе Владивостокского волонтерского центра много добрых дел.

Жанну Ивашкину, участника добровольческого движения, привело в ряды добровольческого движения желание помочь людям.

«В период пандемии мы развозили продукты пенсионерам. После циклона чистили от наледи асфальт возле детской клинической больницы №1, чтобы освободить вывоз детей из реанимационного отделения (там ужасное было состояние), и вторую точку на этой больнице – приемное отделение для онкобольных», - рассказала Ивашкина.

Как отметил Александр Щербаков, пандемия коронавируса стала настоящим испытанием для всех и, в первую очередь, на человечность.

«Хотелось бы отметить, что на помощь нашим приморцам пришли сотни добровольцев и они выполняли и продолжают выполнять тысячи просьб, тысячи заявок и порой за свой собственный счет. Обстоятельства показали, что в сложных условиях мы можем объединиться и выйти из трудных ситуаций с победой», - сказал Щербаков.