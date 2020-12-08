Сбербанк провел «Урок цифры» для школьников Владивостока

Управляющий Приморским отделением Сбербанка Сергей Радюшкин рассказал школьникам о перспективах развития искусственного интеллекта, его критериях и о том, как он устроен на основе нейронных сетей. В средней школе № 82 г. Владивосток прошел «Урок цифры», направленный на повышение интереса к изучению информатики и программирования. В качестве слушателей выступили учащиеся 7-го класса.

Темой занятия стали «Нейронные сети и коммуникации». Его задача – сформировать представления о технологии нейронных сетей, принципах их работы, способах применения на основе актуальных и интересных примеров.

Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением Сбербанка:

«Сегодня цифровые знания – это одно из важных направлений в школьном образовании. Школьники всё чаще пользуются различными интернет-ресурсами и программами, но зачастую не знают, что лежит в основе технологий и как они работают. На Уроке цифры в доступной форме рассказываем о, казалось бы, сложных технологиях, тем самым вовлекаем школьников в эту интересную цифровую сферу, помогаем расширить взгляд на выбор будущей профессии. Мы поддерживаем Правительство края в проектах по цифровизации региона, в том числе в образовательных инициативах, направленных на повышение цифровой грамотности юных приморцев».

Константин Волошин, заместитель председателя Правительства Приморского края – министр цифрового развития и связи Приморского края:

«Дети – самая большая наша ценность, поэтому любые инициативы в сфере образования министерство цифрового развития Приморского края всегда приветствует и всячески поддерживает. Ребята, заинтересовавшиеся сегодня информационными технологиями, уже завтра могут пополнить число молодых специалистов, на плечи которых ляжет задача по развитию нашего региона, созданию в Приморье прогрессивной цифровой экономики. Поддержка социально-ответственного бизнеса в просветительской работе неоценима, особенно если речь идет о таких крупных работодателях, как Сбербанк. Компания известна тем, что не боится использовать передовые разработки, ее практический опыт будет наглядным доказательством перспектив применения высокотехнологичных решений в бизнесе и повседневной жизни. Рассчитываем, что наше сотрудничество продолжится, и его итогом станет развитие в Приморье технологически-грамотного и открытого для инноваций общества».