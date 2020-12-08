«Я такое только в кино видел»: в Приморье поезд снес авто на железнодорожном переезде

Авто после встречи с составом Фото: принтскрин видео.

В рубашке родился – не иначе, можно отметить, глядя на видео, снятое после встречи машины и поезда. Состав на всем хожу снес Toyota Corolla, которая выехала на запрещающий сигнал светофора на переезде в Приморье. Передняя часть авто, с самыми главными агрегатами, превратилась в груду металла. Водитель при этом не пострадал.

ЧП произошло 7 декабря в 17:20 на железнодорожном переезде в районе улицы Пригородная в Большом Камне.

– 40-летний водитель был трезв, это подтвердила экспертиза. Стаж вождения автомобилиста – 13 лет. Мужчина нарушил правила движения на железнодорожном переезде. Автолюбитель выехал на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с поездом, причинив материальный ущерб, – прокомментировал «Комсомолке» специалист пресс-службы УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Как уверят сам водитель, он поздно заметил красный свет на переезде. Неосторожному автомобилисту, который поплатился за необдуманный поступок машиной, плюс ко всему придется заплатить за порчу одного из вагонов.

«Думал проскочит, а у машиниста еще никто не проскакивал», «Вот таких пожизненно нужно лишать прав без права пересдачи. И штраф лямов 5-10 выписать, тогда будут думать, как ездить и, где ездить», «Я такое только в кино видел», – отмечают подписчики популярного автомобильного сообщества Приморья.

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