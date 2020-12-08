Олег Кожемяко провел прием граждан

В рамках декады приемов граждан, приуроченной ко Дню рождения Партии, Секретарь Регионального отделения ЕР, губернатор Олег Кожемяко провел онлайн прием граждан в общественной приемной ПРО партии "Единая Россия" в понедельник, 7 декабря. К главе региона обратились жители поселка Хрустальный Кавалеровского района, Артема и Владивостока.

Жительница поселка Хрустальный пожаловалась на холод в квартире в ночные часы - она связывает это с износом оборудования модульной угольной котельной. Как стало понятно, проблема недостаточной температуры теплоносителей в начале отопительного сезона является общей для Кавалеровского района. Предложение к руководству КГУП «Примтеплоэнерго» - на старте сезона не руководствоваться среднесуточными температурами, а с большей частотой отслеживать и регулировать температуру теплоносителей.

«На северных территориях всегда есть преимущество – в домах зимой всегда очень тепло. Так должно быть. Примите нормативный документ, который дает задание эксплуатирующей организации выдерживать необходимые параметры теплоносителя, работайте с «Примтеплоэнерго» в интересах жителей, требуйте повышения качества услуги», - поставил задачу главе поселка Олег Кожемяко.

Заявительница из Владивостока, проживающая в частном секторе на улице Старцева, на онлайн-приеме рассказала, что в течение двух недель из частного сектора не вывозят мусор. Такая же проблема и в доме ее родственников в Советском районе Владивостока в доме 35 по улице Давыдова. В обоих случаях компании по вывозу мусора ссылаются на плохие подъездные пути, недостаточную ширину проезда и обледенение.

Глава Приморского края дал поручение главе Владивостока решить проблему с вывозом мусора.

«Люди не виноваты, что дорога не сдана в эксплуатацию, что создание инфраструктуры во вновь построенных поселках не синхронизировано. На Старцева сделайте дорогу зимнего содержания, грейдируйте ее, очищайте, подсыпайте. Также определитесь с дорогой на Давыдова – это большой многоквартирный дом. Дайте региональному оператору работать по графику и обеспечьте людей условиями цивилизованного вывоза отходов», - потребовал Олег Кожемяко.

Еще одно обращение касалось вопроса об отлове и содержании бродячих собак в Артемовском городском округе.

Олег Кожемяко согласился, что ситуация сложилась тревожная, люди обеспокоены опасным соседством со стаями бродячих собак. Отлов, передержка собак, их осмотр, стерилизация должны быть поставлены на должный уровень во всех муниципалитетах. Межмуниципальный приют в Артеме должен быть создан немедленно.

«Гуманное содержание животных без владельцев - это задача местной власти. Но главное, что мы должны обезопасить людей от встречи с уличными стаями. Для создания межмуниципального питомника для бездомных животных даю срок до конца года, потом жду отчета», - заявил глава региона.

Напомним, в Приморье действуют 36 партийных приемных, включая пять во Владивостоке. Записаться на прием и получить консультацию о том, как пользоваться электронными сервисами партии, чтобы получать партийную помощь онлайн, не затрачивая время на дорогу, можно на сайте можно на сайте Приморского регионального отделения Партии.

Кроме того, в каждой приемной существует возможность получения бесплатной правовой помощи. На правовую консультацию также можно записаться онлайн.