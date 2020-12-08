Предприниматели Дальнего Востока оформили более 30,5 тысяч бизнес-карт в Сбербанке

Более 30,5 тысяч бизнес-карт Сбербанка оформили предприниматели Дальнего Востока за 11 месяцев 2020 года. Бизнес-карта – это банковская карта, которая привязывается к расчётному счету ИП или юридического лица. С её помощью можно оплачивать покупки в интернете, рассчитываться с контрагентами, снимать наличные в банкоматах, оплачивать представительские, хозяйственные и другие расходы компании, а также иметь круглосуточный доступ к средствам на расчётном счёте, кредитному лимиту до 1 млн , пользоваться специальными предложениями банка, получать кэшбэк и участвовать в акциях от партнеров.

Благодаря возможности подключения смс-банкинга, можно легко контролировать расходы ИП или ООО: о каждой операции по бизнес-карте поступает смс-уведомление. Через интернет-банк Сбербанк Бизнес Онлайн можно просматривать отчёты, задавать лимиты по каждой карте и заказывать дополнительные карты.

Также с помощью карты можно вносить выручку на расчётный счет: у Сбербанка более 55 000 банкоматов по всей стране.

Сергей Москаленко, директор управления транзакционного бизнеса Дальневосточного Сбербанка:

«Сегодня на российском рынке Сбер предлагает широкий выбор бизнес-карт с поддержкой разных платежных систем (Visa и Mastercard). Любому клиенту мы поможем найти для себя идеальный продукт. Такие корпоративные карты позволяют ускорить многие бизнес-процессы, к примеру, отправку в командировку сотрудников, приобретение расходных материалов в офис, расчеты с партнёрами. Еще один плюс - это снижение нагрузки на бухгалтерию. Контролировать и учитывать безналичные операции гораздо проще, чем при использовании наличных».

Классический вариант — дебетовая бизнес-карта. Она открывает круглосуточный доступ к средствам на расчётном счёте компании, позволяет оплачивать любые товары и услуги без комиссии, снимать наличные, использовать акции и специальные предложения.

Бизнес-карта с кредитным лимитом до 1 млн рублей даёт возможность оплачивать товары для бизнеса, используя кредитные средства во время льготного периода и не платить проценты. Акции и скидки от партнёров и увеличенный льготный период сделают использование бизнес-карты ещё более выгодным.

Также в линейке представлены премиальные карты Visa и Mastercard, которые открывают доступ к привилегиям от партнёров банка.

Моментальную бизнес-карту с бесплатным обслуживанием можно открыть всего за несколько минут. А цифровая карта Digital Business открывается виртуально, через интернет-банк и позволяет управлять средствами на счёте компании удалённо. Такую карту легко использовать для бесконтактной оплаты мобильным телефоном и рассчитываться не только в онлайн-магазинах, но и в офлайне.

Подробная информация о бизнес-картах Сбербанка представлена на сайте.