Крышу расплющило. Во Владивостоке на автомобиль упала глыба льда

Автомобиль серьезно пострадал. Фото: предоставлено очевидцами

В неприятной ситуации с утра 8 декабря во Владивостоке оказался владелец Toyota Harrier. На машину с высоты обрушилась глыба льда. Удар оказался такой силы, что крышу кроссовера буквально вмяло в салон.

ЧП произошло во Фрунзенском районе города, во дворе №66 на Леонова. Стоит отметить, что территория спортивной площадки огорожена сигнальными лентами, объект закрыт из-за сильного обледенения и возможного падения льда. Однако автомобилист решил припарковаться. Последствия необдуманного поступка видно на фото. Ремонт кроссовера влетит хозяину в копеечку.

«КП-Владивосток» уже подробно рассказывала о пострадавших в районе Эгершельда автомобилистах. Несмотря на предупреждения, водители продолжают оставлять свои авто в опасных местах.

Накануне видеорегистратор заснял, как лед обрушился на тротуар и дорогу в Ленинском районе города. Пешеходы, проходящие в этот момент возле здания, чудом не пострадали.

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