Бил кулаками по голове. В Приморье пьяный автолюбитель набросился на полицейского

Теперь в подробностях конфликта разбирается следственный комитет Фото: Милана СОКОЛ

В Приморье водитель, которого заподозрили в грубом нарушении ПДД, напал на сотрудника ГИБДД. История развернулась в Спасске-Дальнем. Буйный автомобилист во время накинулся на представителя закона, когда его привезли на медосвидетельствание из-за опьянения.

– Мужчина стал вести себя агрессивно и нанес не менее трех ударов кулаками по голове сотруднику полиции, находившемуся при исполнении должностных обязанностей, – прокомментировал представитель следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю.

Теперь 38-летнему автомобилисту грозит уголовное наказание за применение насилия в отношении представителя власти. За свою агрессию мужчина может на 5 лет лишиться свободы.