Невольные герои гей-порно из Владивостока не спешат обращаться в полицию

Скрытая камера снимала мужчин в туалете. Фото: VL.ru

История с видео из бара во Владивостоке, слитого на порносайт в раздел для лиц нетрадиционной ориентации, пока не получила продолжение. Непосредственными участники процесса – стали не специально нанятые люди, а обычные клиенты заведения, при этом съемка в нарушении закона велась в туалете. Однако как выяснилось, никто из пострадавших пока не написал заявление.

Туалетная история, возможно так и осталась бы незамеченной, не наткнись на кадры представители СМИ. Неприятный инцидент сразу получил широкий общественный резонанс, но пострадавшие в результате подобной атаки на частную жизнь мужчины, интимные части тела которых были выставлены на показ, не спешат обращаться в полицию. Не исключено, что многие клиенты заведения попросту не знают, что оказались невольными порноактерами, попросту справив нужду в баре.

Стоит отметить, что в Приморье уже разгоралась скандал из-за гей-порно, которое транслировалось на здании администрации Михайловского района во время празднования Масленицы. Позже выяснилось, что ролик в отместку за увольнение включил светооператор.

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