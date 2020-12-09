"А их там вон еще сколько". Рыбаков под Владивостоком оттаскивают от зимней рыбалки тросами

Фото: instagram.com/primorye_online

Мы привыкли, что как зима - в машине лучше иметь трос. Потому что пригодится - тебя будут вытаскивать из сугроба или ты кого-нибудь. Типичное явление. Но для Владивостока не менее типичная картина в начале зимы и такая: связывают несколько тросов вместе и вытаскивают из моря рыбаков! Вот и на этой неделе на Океанской можно было наблюдать такую картину.

Сразу несколько видео опубликовал паблик "Приморье онлайн" в инстаграме. На одном идет "операция по спасению" чересчур смелого рыбака. Когда лед под ним прогнулся, ему ничего не оставалось, как лечь, чтобы не провалиться. Беспомощного человека спасали с берега - катнули к нему ванну, привязанную тросами, приказали держать ее крепче, а дальше - как в сказке про репку. А репка-рыбак смиренно катится по льду по направлению к спасительному берегу.

На другом видео и вовсе группа рыбаков лежит возле лунок на все той же Океанской. От берега уже далеко, поэтому "спасатели" с тросами и сами рискуют, передвигаясь по льду.

"Хотел по морю покататься, - говорит автор видео, который приехал на берег на велосипеде, - но что-то, думаю, плохая идея. А там их вон еще сколько".

И действительно, на заднем плане сотни любителей зимней рыбалки.

Напомним, на этой неделе уже три рыбака погибли, провалившись под лед. Их тела нашли в районе полуострова Песчаный.

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