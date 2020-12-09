Коронавирус в Приморье установил новый рекорд

Всего с начала пандемии коронавируса с опасным заболеванием справился 16 801 приморец Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией обновил информацию по заболеваемости. Согласно этим данным, за последние сутки еще четверо приморцев не справились с болезнью. Всего же в скорбном списке уже 271 человек.

По-прежнему высоки темы выявляемости. ЗА минувшие сутки у 238 человек был выявлен COVID-19. Всего же с начала пандемии в регионе зафиксирован 23 791 заболевший.

Вместе с тем в Приморском крае установлен очередной рекорд. Количество выздоровевших за последний день составило 203 человека. Предыдущий рекорд был установлен 7 декабря, тогда от опасной инфекции излечилось 179 жителей края. Всего же в крае с инфекцией справился 16 801 приморец.

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