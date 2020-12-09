«В этот раз нужен клей и серпантин»: похождения девушки с зеленкой продолжаются во Владивостоке

Соседей не радует подобный способ парковки во дворе. Фото: vdk.nadzor

Жители Второй Речки поделились в сети фото Toyota Vitz, владелица которого в прошлом месяце прославилась во всех местных пабликах из-за способа парковки во дворе. В ноябре «доброжелатели» облили зеленкой малолитражку, которая частенько стояла посреди двора, мешая проезду. Но, как оказалось, подобная мера воспитания имела кратковременный эффект.

– После случая с зеленкой владелица Vitz 2-3 недели начала ставить машину нормально, но не прошло и месяца. И она снова стала бросать авто посередине двора, даже при свободных хороших парковочных местах. Из-за таких во дворе не развернешься и зигзагами подходишь к подъезду дома. Все стараются вставать нормально, у краев проезда ближе к бордюру, но никак не в середину прохода. На фото 2 свободных места справа от машины, – поделился в социальных сетях один из местных жителей.

Пользователи социальных сетей принялись активно обсуждать, как можно отучить автолюбительницу от подобного способа парковки.

«Если транспортное средство мешает движению вызывают ГИБДД и эвакуатор. Пару раз поищет по городу, может и мозги найдет», «Ой, делов то! Облейте клеем и насыпьте серпантина. Создайте праздничное настроение у всего двора», – отмечают приморцы.

Однако нашлись и те, кто подошел к делу более рационально и встал на защиту чужой собственности.

– Да будьте хоть кто-нибудь человеком!!!!! Нарисуйте парковочные линии, и встречая эту машину , покажите, как надо ставить. Ну почему сразу надо машину портить?, – взывает к благоразумию местная жительница.

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