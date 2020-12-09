Детский лагерь АО «Восточный Порт» стал победителем краевого конкурса

Детский оздоровительный лагерь (ДОЛ) «Шепалово», принадлежащий крупнейшей стивидорной компании России – АО «Восточный Порт», стал победителем краевого смотра-конкурса на лучшую организацию деятельности среди профильных организаций Приморья. «Восточники» завоевали почётное звание «Лучший стационарный загородный лагерь», опередив множество конкурентов из разных уголков края. Наградой для лауреата смотра-конкурса, ежегодно проводимого при поддержке министерства образования региона, стали диплом за 1 место и денежный приз.

Признание заслуг коллектива детского оздоровительного лагеря во многом закономерно – угроза пандемии и введение санитарно-эпидемиологических ограничений не помешали «портовикам» провести летнюю оздоровительную кампанию уходящего 2020 года интересно, незабываемо и безопасно для детей и взрослых. Задолго до открытия лагеря на его территории и в корпусах была проведена комплексная подготовительная работа к приёму отдыхающих. Выполнен капитальный ремонт корпусов и обеденного зала в столовой, закуплен новый спортивный инвентарь и тренажёры, установлен большой шатёр для занятий единоборствами, благоустроена территория лагеря, проведён противопожарный инструктаж для персонала.

В результате такой масштабной и серьёзной подготовки ДОЛ «Шепалово» первым из лагерей отдыха Находкинского городского округа получил санитарно-эпидемиологическое заключение, дающее право на проведение детской оздоровительной смены. Для максимальной безопасности здоровья ребят все сотрудники лагеря в преддверии заезда прошли тест на коронавирус, в корпусах «Шепалово» круглосуточно работали бактерицидные лампы, обрабатывая ультрафиолетом воздух в жилых кубриках, душевых и обеденном зале.

Стоит отметить, что это далеко не первое признание заслуг коллектива детского лагеря. Ровно год назад ДОЛ «Шепалово» стал победителем престижного ежегодного городского конкурса «Лидеры туриндустрии Находки». По итогам 2019 года структурное подразделение АО «Восточный Порт» было признано лидером в номинации «Лучшее коллективное средство размещения НГО», а в номинации «За вклад в развитие туризма в НГО» заняло почётное второе место. Немногим ранее начальник ДОЛ Людмила Пушкарёва, менеджер Ирина Озерова и начальник техучастка Александр Бегишев были отмечены администрацией города и краевым Заксобранием за вклад в развитие туристской отрасли на территории Находкинского городского округа. В этом году Людмила Пушкарёва также была отмечена благодарностью властей муниципалитета за успехи в профессиональной деятельности.