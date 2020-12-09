Плати QR и получай миллион бонусов от программы лояльности «СберСпасибо»

Владельцы карт СберБанка смогут получить миллион бонусов от программы лояльности «СберСпасибо» и вернуть до 100% стоимости покупки, если она оплачена с помощью Плати QR от Сбера.

Для этого нужно быть участником программы лояльности «СберСпасибо» и в период до 10 января 2021 года оплатить хотя бы одну покупку в любом магазине, где принимают оплату по QR-коду от Сбера, с помощью этого сервиса. В Приморье оплатить товары через QR-код можно в сети аптек «Монастырёв», мебельном магазине «Шатура», магазинах для кемпинга и рыбалки «Удача-центр», кофейнях «Пена дней» и других магазинах и кафе. С полным списком партнеров, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте СберБанка.

В качестве подарков все участники акции будут получать бонусы — от 5% до 100% от суммы покупки. Шанс получить 1 миллион бонусов будет у тех, кто воспользуется сервисом Плати QR три раза или больше. Акция действует на всей территории Российской Федерации.

Дмитрий Малых, Директор дивизиона «Эквайринг», блок «Розничный бизнес», Сбербанк:

«Бесконтактная оплата сейчас — это самый удобный и безопасный способ получения товаров и услуг. Наш сервис «ПлатиQR» сейчас доступен в более чем 240 тысяч торговых точек, в том числе, в крупных розничных сетях, таких как Лента, Виктория, Ригла, Терволина, Hoff и другие».

Андрей Писарев, Генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»:

«Когда весь мир подстроился под вынужденные обстоятельства и ограничения, нам всем приходится принимать решения и совершать привычные действия быстрее. Мы рады, что у участников «СберСпасибо» есть возможность минимизировать контакты при совершении покупок и сделать их выгоднее с бонусами».

Адреса торговых предприятий, принимающих оплату по QR-коду, так же можно найти на странице акции.

Зарегистрироваться в программе лояльности «СберСпасибо» можно на сайте или в мобильном приложении.

Оплатить покупку по Плати QR можно двумя способами.

Первый. Клиент самостоятельно формирует QR-код в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, а кассир сканирует его с экрана телефона. Для этого нужно нажать на значок QR-кода в левом верхнем углу приложения и перейти на вкладку «Оплатить».

Второй. Клиент считывает QR-код, выведенный кассиром на монитор покупателя или кассовую ленту, с помощью приложения Сбербанк Онлайн. Для этого нужно навести камеру смартфона на QR-код и открыть приложение Сбербанк Онлайн по интерактивной ссылке в коде.

Способ оплаты зависит от того, какой способ выбран торговым предприятием. В крупных сетевых магазинах чаще применяется технология сканирования персонального QR-кода покупателя, это позволяет быстро проводить операцию оплаты используя обычный сканер штрих-кодов. Предприятия малого бизнеса часто выбирают печатный вариант QR-кода. А предприятия, использующие кассу Эвотор, могут принимать оплату по QR любым из этих способов.