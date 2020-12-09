Полиция накажет. Таксиста, устроившего разборку во Владивостоке, уже разыскивают

Бдительный очевидец поделился кадрами нарушения в сети Фото: принтскрин видео.

ГИБДД Владивостока оперативно отреагировала на видеозаписи, на которых водитель такси грубо нарушил правила дорожного движения и попытался наказать «обидчика» прямо посреди дороги. Действия развернулись в Ленинском районе города. Причиной конфликта стало то, что автомобилисты не смогли поделить первоочередность проезда, точнее, по словам очевидца, таксист оказался возмущен тем фактом, что его не пропустили.

«КП-Владивосток» уже подробно рассказывала о противостоянии водителей в районе проспекта Красного Знамени. Водитель такси устроил догонялки на проезжей части, а после и вовсе застопорил движение из-за разборок.

В заключении водитель малолитражки развернулся поперек дороги, пересекая сплошную на глазах у изумленных очевидцев. Подобные действия не остались без внимания полиции.

По сообщению пресс-службы УМВД России по Владивостоку, сотрудники ГИБДД уже проводят проверку. Водителя, нарушившего правила дорожного движения, привлекут к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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