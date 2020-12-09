Елочные базары 2020 во Владивостоке: где купить елку на Новый год

Елочные базары Владивостока в 2020 году будут работать на 16 площадках Фото: Олег ЗОЛОТО

Елочные базары во Владивостоке в 2020 году начнут работать уже 12 декабря. В этом году официально разрешенная торговля главным новогодним украшением будет разрешена на 16 площадках.

Планируется, что елки будут продавать до 31 декабря. Список улиц, где официально разрешена торговля.

- улица Верхнепортовая, 68 (здесь будет установлено две автолавки)

- ул. Жигура, 48

- ул. Лермонтова, 75

- ул. Светланская, 177

- ул. Фадеева, 12б

- ул. Шилкинская, 21

- ул. Воронежская, 1

- ул. Анны Щетининой, 19

- ул. Сабанеева, 16

- ул. Аллилуева, 6

- ул. Луговая, 58

- Океанский пр., 41

- Пшеницына, 22

- Руднева, 1б

- Руднева, 13в, стр. 3

Стоит отметить, что большинство участков уже давно известны жителям Владивостока, ведь это традиционные места продажи елок. Расположение базаров как всегда удобно для жителей, к ним можно подъехать на машине, на общественном транспорте или подойти пешком. Кроме того торговые точки расположены в спальных районах, что упрощает возможность приобретения главной новогодней красавицы.