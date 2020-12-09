Елочные базары 2020 во Владивостоке: где купить елку на Новый год

Елочные базары Владивостока в 2020 году будут работать на 16 площадках
Фото: Олег ЗОЛОТО
Елочные базары во Владивостоке в 2020 году начнут работать уже 12 декабря. В этом году официально разрешенная торговля главным новогодним украшением будет разрешена на 16 площадках.
Планируется, что елки будут продавать до 31 декабря. Список улиц, где официально разрешена торговля.
- улица Верхнепортовая, 68 (здесь будет установлено две автолавки)
- ул. Жигура, 48
- ул. Лермонтова, 75
- ул. Светланская, 177
- ул. Фадеева, 12б
- ул. Шилкинская, 21
- ул. Воронежская, 1
- ул. Анны Щетининой, 19
- ул. Сабанеева, 16
- ул. Аллилуева, 6
- ул. Луговая, 58
- Океанский пр., 41
- Пшеницына, 22
- Руднева, 1б
- Руднева, 13в, стр. 3
Стоит отметить, что большинство участков уже давно известны жителям Владивостока, ведь это традиционные места продажи елок. Расположение базаров как всегда удобно для жителей, к ним можно подъехать на машине, на общественном транспорте или подойти пешком. Кроме того торговые точки расположены в спальных районах, что упрощает возможность приобретения главной новогодней красавицы.