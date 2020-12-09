И днем и ночью: дорожная техника Владивостока за ночь вывезла 2700 кубометров льда и снега

Спецтехника вывозит с улиц города снег, лед, а также распиленные ветки и стволы упавших деревьев Фото: vlc.ru

Во Владивостоке продолжается ликвидация последствий ледяного шторма. И днем и ночью дорожные службы расчищают улицы. Только за минувшую ночь спецтехника вывезла с дорог города 2700 кубометров льда и снега.

Работы этой ночью велись на Тухачевского (от дома № 52), Енисейской, Магнитогорской, Некрасовской, Партизанском проспекте, Калинина (от Детского парка до Чайки), от остановки «Некрасовская» до «Гоголя», Фастовской, Берёзовой, Мичуринской, Тигровой и ряда других улиц.

Ранним утром осмотр техники и пересменка, и вот уже дневные бригады продолжают пилить ветки и стволы упавших деревьев, расчищать улицы и пешеходные зоны от снега и льда, посыпать дорогу реагентами.

Сегодня в планах у служб - работа на Шилкинской, Окатовой (от Запорожской в сторону Змеинки), Давыдова, проспекте 100-летия Владивостока (от фабрики «Заря» в сторону центра), Адмирала Горшкова и другим адресам.

Распиливать и вывозить упавшие ветки будут на Чкалова, Чапаева, Кирова, Маковского, проспекте 100-летия Владивостока, Русской, Кутузова, в парке Победы, Адмиральском сквере, Калинина, Краева, Берёзовой, 40 лет ВЛКСМ, 50 лет ВЛКСМ, Бестужева, Фирсова, Постышева.

Горожан просят на время работы спецтехники по указанным адресам не парковать свои автомобили.