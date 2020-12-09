Ремонтная кампания Приморских тепловых сетей этого года отличилась своей масштабностью

На момент начала отопительного сезона все плановые и текущие ремонты на магистральных теплосетях во Владивостоке, Артеме и Партизанске были завершены, а потребители подключены к услуге теплоснабжения в полном объеме.

Энергетики Приморских тепловых сетей во Владивостоке в ходе гидравлических испытаний проверили на прочность магистральные теплотрассы, по итогам которых было выявлено и устранено 217 повреждений. В рамках ремонтной кампании было заменено около 6 километров трубопровода, выполнены 22 плановых перекладки магистральных участков теплотрасс в разных частях Владивостока, а также восстановлено более 7 километров тепловой изоляции.

- Ремонтная кампания этого года отличается своей масштабностью и сложностью. Помимо плановой работы, коллектив выполнял и текущие ремонты различной степени сложности. В подготовку к зиме трех городов присутствия ДГК – Владивосток, Артем и Партизанск – вложено порядка 350 миллионов рублей, - рассказал директор Приморских тепловых сетей Дмитрий Вишняков.