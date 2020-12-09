Бомбит кипятком. Коммунальная авария превратила подъезд во Владивостоке в зону бедствия

Сверху хлынул поток воды. Фото: Ryan McGuire/Pixabay

Неприятный сюрприз 9 декабря ждал жителей дома №143 на проспекте 100-летия Владивостока. Практически на головы людей хлынул мощный поток кипятка. В подъезде девятиэтажного дома прорвало одну из труб, поэтому выйти из своих квартир удалось далеко не всем.

По словам местных жителей, буквально в прошлом году была идентичная ситуация. Тогда аварийную трубу отремонтировали специалисты управляющей компании, однако ремонта хватило не на долго. Очевидцы сняли происходящее на видео и поделились своей бедой в социальных сетях.

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