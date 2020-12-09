Появилось видео показательного избиения школьницы перед толпой сверстников в Приморье

Приморцы в шоке от поведения детей. Фото: принтскрин видео.

Жесткое видео показательного избиения девочки в школьном дворе в поселке Заводской стало поводом для проведения доследственной проверки региональным СК. Напомним, что скандал разгорелся в начале этой недели, когда в сети появились кадры драки двух школьниц. Точнее дракой это назвать нельзя, потому что на всех кадрах удары наносит только одна из девочек.

Вторая в какой-то момент падает на землю, хватает за ногу другую ученицу, словно моля ее о помощи. Однако на ее защиту не встал никто из присутствующих. А других подростков там было предостаточно. Они просто стояли и смотрели на бои. Мальчики, которые сняли все на видео, даже подбадривали зачинщицу быть еще более жестокой. Приморцы были удивлены не только поведением девочки, но и всей компании, которая так хладнокровно наблюдала за боем.

Вскоре запись драки попала в руки правоохранителей. Сотрудники полиции быстро установили личности актеров. Следом проверку провели и в администрации Артемовского ГО. Там выяснилось, что девочки поссорились из-за оскорбления, а ругаться между собой начали еще в конце последнего урока.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается и краевой следственный комитет. Они намерены выяснить все детали случившегося, чтобы вынести процессуальное решение.

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