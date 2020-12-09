«Дорожники поспорили?». Установленные во Владивостоке знаки оставили горожан в недоумении

Автолюбители обсуждают дорожные знаки Фото: pixabay.com

Дорожные знаки, установленные в районе Снеговой, поставили некоторых автолюбителей в ступор. Дело в том, что поочередное сужение полос действительно может запутать даже опытного водителя. Пользователей соцсетей позабавила ситуация, многие уже представили езду змейкой на оживленном участке трассы.

Некоторые водители удивились, других же ситуация повеселила. Фото: dps.control

«Так сразу и не сообразишь...», «Первый хотя бы вырвать, а лучше поменять на такой же, как дальше установлен», «Вместо того чтобы почистить, они знак поставили?!», «Что-то не понять, что за змейка? Кольцо вроде главное, но съезжая с кольца, мы уступаем тем, кто справа, а потом уступаем, тем, кто слева», – удивляются приморцы.

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