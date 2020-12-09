Власти назвали предварительную причину показательного избиения школьницы в Приморье

Ссориться девочки начали еще на уроке. Фото: принтскрин видео.

Второй день жители Приморья обсуждают скандал, который разгорелся в поселке Заводской. Напомним, что там местная детвора сняла на мобильный жесткое избиение девочки. Зачинщица драки колотила ее руками по голове, таскала за волосы, валила на землю – и все это под крики, смех и бурное одобрение толпы сверстников. Примечательно, что режиссерами кино были парни, которые не стали вмешиваться в конфликт девочек, а, наоборот, решили встать на сторону зачинщицы драки и подбадривать ее на новые, более хладнокровные удары.

Это самое видео-доказательство вскоре оказалось у правоохранителей, которые начали проведение проверки. Полицейским почти сразу удалось установить личности 13-летних участниц конфликта. Их уже опросили сотрудники ведомства.

Вскоре проверку организовали и в администрации Артемовского ГО. По предварительным данным, конфликт между девочками начался из-за оскорбления, а выяснять отношения они стали уже на последнем уроке.

- Уполномоченная по правам ребенка поручила руководству школы провести профилактическую работу с педагогами и родителями школьников, организовать совместное занятие на тему буллинга, - отметили в пресс-службе мэрии Артема.

Напомним, что в обстоятельствах произошедшего разбирается еще и региональный СК. Результатом их работы может стать возбуждение уголовного дела.

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