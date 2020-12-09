Пьяный приморец задавил собственного отца машиной и оставил до утра умирать

Пьяный автолюбитель переехал собственного отца Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Настоящей трагедией обернулись посиделки родственников в гараже в Приморье. ЧП произошло в Дальнегорске. По информации VL.ru, местный житель случайно переехал своего отца, а вместо того, чтобы ему помочь, оставил умирать, закрыв в гараже.

50-летний мужчина и его 79-летний отец выпивали вместе в гараже, расположенном на улице Набережная. Как выяснили полицейские и представители следственного комитета, когда пришло время собираться домой, выпивший пенсионер поскользнулся на льду, пройдя около 300 метров от гаража. Встать самостоятельно он не смог, у не менее пьяного сына поднять отца тоже не получилось. Родственник не придумал ничего умнее, как вернуться в гараж за машиной. А дальше произошло непостижимое для ума адекватных людей.

Двигаясь на своем Mitsubishi Outlander, выпивоха не заметил лежащего на дороге отца и попросту его переехал. Вместо того, чтобы вызывать скорую помощь, или на крайний случай самостоятельно везти пострадавшего в больницу, мужчина погрузил его в салон кроссовера и отправился обратно в гараж. Оставив отца лежать на полу машины, приморец спокойно отправился спать домой. Когда ирод вернулся в гараж на следующий день, родитель уже не подавал признаков жизни.

Даже спустя длительное время экспертиза подтвердила, что виновник происшествия находится в состоянии опьянения. Прибывшие на место происшествия специалисты также установили, что у умершего пенсионера сломаны ребра и травмирована грудь. По факту случившегося сейчас проводится проверка.

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