«Удар был, как взрыв, реанимация приехала»: головокружительное ДТП в Приморье устроил пьяный таксист

Серьезное ДТП в Находке. Фото: nhk_today

Серьезная авария случилась накануне вечером в Находке. Дорогу на Пограничной не смогли поделить два авто. По словам очевидцев, Нonda Fit буквально протаранила оппонента, отчего джип перевернулся на крышу. Причиной ДТП стало грубое нарушение правил дорожного движения, водитель малолитражки сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как уверяют свидетели, виновник происшествия – таксист и в момент столкновения в машине находилась пассажирка. По предварительным данным, у женщины сломана нога, также пострадал второй водитель.

На место ЧП оперативно прибыли экстренные службы. Фото: nhk_today

«Видела это из окна. Удар был, как взрыв, реанимация приехала. Как так можно было врезаться?», «Вау, вот это вертушка. Все целы, живы?», «По словам прохожих, у виновника обнаружили 086 промилле при допустимой норме 016. Вот и результат», «Все живы, у мужчины голова разбита, а у женщины сломана нога», «Водитель Fit пьяный, при мне в трубку дышал», – делятся в социальных сетях местные жители.

Fit ехал на приличной скорости. Фото: nhk_24

Все подробности резонансного ДТП сейчас выясняют специалисты. Виновнику, судя по всему, придется вскоре попрощаться с водительским удостоверением.

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