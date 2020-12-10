Ничего святого. В Приморье несовершеннолетний обворовал воспитателя детского дома

Юноша воспользовался телефоном воспитателя Фото: pixabay.com

В Приморском крае воспитанник центра содействия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обворовал воспитателя. Ушлый юноша тайком получил доступ к карте педагога. Денег на карте оказалось немного, но осадок у женщины останется надолго.

Как считают следователи следственного комитета Приморья, история развернулась в конце марта В Лазовском районе. 17-летний подросток попросил у воспитателя телефон. Добродушная женщина, ничего не подозревая, откликнулась на просьбу воспитанника. Юноша, в свою очередь, поменял настройки приложения банка и получил доступ к банковской карте педагога. Похитить удалось всего 1700 рублей. Однако несмотря на небольшую сумму, теперь любителю легкой наживы грозит до 6 лет лишения свободы.

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