Унес еще 5 жизней. Череда смертей от коронавируса в Приморье не прерывается с прошлой недели

Жизни приморцев уносит коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Приморье обнародовал свежую статистику. Данные снова удручающие, череда смертей продолжается. За прошедшие сутки до конца неизученная болезнь погубила сразу 5 человек. Всего с начала эпидемии в крае умерли 276 местных жителей.

Специалисты подтвердили 235 новых случаев заболевания. За все время пандемии заразились 24 264 приморца.

К счастью, еще 186 пациентов смогли победить опасную инфекцию. Всего от коронавируса вылечились 16 987 жителей Приморского края.

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