Полиция Владивостока выступила с официальным заявлением о «ледовом маньяке»

Странный мужчина запугал жительниц Владивостока Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«КП-Владивосток» подробно рассказывала истории жительниц города, которые заявляют, что пострадали от мужчины, толкнувшего их. Молва об антигерое облетела многие паблики края и его быстро нарекли «ледовым маньяком». Полиция города оперативно отреагировала на сообщения и объяснила, куда обращаться потерпевшим.

– В ряде СМИ сотрудниками полиции выявлены текстовые материалы, повествующие о том, что некий мужчина, одетый в черный пуховик с капюшоном толкает женщин на скользких участках дорог. Некоторые из них после этого падают и оказываются в травматологических отделениях медучреждений. Статьи основываются на публикациях в социальных сетях. В настоящее время заявлений по данным фактам в УМВД России по городу Владивостоку не зарегистрировано, – отметили в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку

Специалисты рекомендуют незамедлительно сообщать о противоправных деяниях в дежурную часть УМВД России по городу Владивостоку по телефону: 8(423)249-00-04 или 02, с мобильного – 102.

ПО ТЕМЕ

«Ледовый маньяк» наводит ужас на жительниц Владивостока

Пострадавших уже несколько, однако жертвы не спешат в полицию (подробнее...)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14