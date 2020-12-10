Жителям Владивостока произведут перерасчет за горячую воду и отопление

Теплосбыт Приморских тепловых сетей (филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания») произведет жителям Владивостока перерасчет за горячую воду и отопление в связи с отсутствием коммунальных услуг по причине непогоды во Владивостоке.

Перерасчет будет отражен в квитанциях, которые потребители получат в первых числах декабря. Из оплаты будут исключены начисления за услугу ГВС и отопление в результате непредвиденного перерыва теплоснабжения домов, в период с 20 по 25 ноября на основании информации, полученной от МУПВ «ВПЭС».

Для уточнения фактических дат отсутствия предоставления услуг теплоснабжения по каждому дому управляющие компании и ТСЖ должны подготовить соответствующие акты и передать специалистам Приморских тепловых сетей. По результатам рассмотрения актов будет произведена корректировка произведенного перерасчета.

Помимо этого, в квитанции также будет проведено доначисление за раннее начало отопительного периода, согласно постановлению администрации Владивостока №4295 от 16 октября 2020 года отопительный сезон начался с 20 октября. В связи с утверждением в ноябре 2020 года норматива для расчета стоимости услуги отопления в октябре в платежном документе будет сделано доначисление за 12 дней (с 20 по 31) октября. Сумму за пользование услугой отопления в октябре можно будет также увидеть в графе «Перерасчет».

В случае возникновения вопросов по начислению платы за услуги отопления и горячего водоснабжения, можно обратиться по телефону Единой линии 8 800-234-7-777 или по телефонам, указанным в квитанции.