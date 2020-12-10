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Общество

После ледяного шторма в Приморье вся Россия перейдет на новый механизм реагирования при ЧС

Эти меры реагирования еще предстоит разработать Приморскому краю, правительству России, МЧС, Минвостокразвития
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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Юрий Трутнев заявил, что в нынешней системе есть что менять, чтобы люди быстрее получали необходимую помощь.

Юрий Трутнев заявил, что в нынешней системе есть что менять, чтобы люди быстрее получали необходимую помощь.

Фото: primorsky.ru

Прошедший ледяной дождь в Приморье затронул не только жизнедеятельность жителей края. На основе собранной информации и ее детального анализа будет разработан новый механизм более оперативного реагирования при ударах стихии. Об этом заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Работа по изучению работы всех служб при ликвидации последствий ледяного дождя в Приморском крае ляжет как на руководство Приморского края, так и на правительство России, МЧС и Минвостокразвития.

По словам Юрия Трутнева в ближайшие время необходимо разработать механизм такого межведомственного взаимодействия при ликвидации ЧС, чтобы люди смогли получать помощь как можно быстрее.

- Правительство Российской Федерации совместно с МЧС России, руководством региона, Минвостокразвития, проведет детальный анализ работ всех служб. Прежде всего, с точки зрения того, что можно сделать быстрее, чтобы люди меньше сталкивались с проблемами. Хочу сказать, что точно есть что менять с точки зрения регламента, всего механизма предоставления людям помощи – все можно делать быстрее, - подчеркнул он.