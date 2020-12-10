Lexus жалко, «полморды» снесло. Сразу четыре разбитых авто стали причиной пробки во Владивостоке

ДТР спровоцировало пробку во Владивостоке. Фото: dpskontrol125rus

Четыре разбитых авто на небольшом участке трассы Владивостока стали значительной помехой для движения другого транспорта. Стоит отметить, что машины оказались в разных частях дороги на улице Кутузова. В подробностях столкновения еще предстоит разобраться специалистам.

Четыре автомобиля пострадали при столкновении в Советском районе города. Фото: dpskontrol125rus

Как сообщают очевидцы, серьезные повреждения получил Lexus. У элитного внедорожника разбита передняя часть кузова. Судя по фото с места ЧП, джип столкнулся с такси. Малолитражка в свою очередь отлетела в Toyota Prius. Замыкающем в веренице подбитых транспортных средств стал универсал.

Еще два участника оказались на другой стороне дороги. Фото: dpskontrol125rus

Напомним, минувшей ночью массовая авария также произошла в приморском городе Уссурийск. Там неудачный маневр водителя, скрывающегося от погони, закончился повреждением сразу 5 авто.

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