«Еще и трусы потерял, пощады не будет»: возмущенные жильцы весомо предупредили наглеца во Владивостоке

Горожан возмутило поведение мужчины Фото: pixabay.com

Наказывать нарушителей парковки или публиковать фото нерадивых водителей в сети – в последнее время стало популярным. Буквально накануне «Комсомолка» рассказывала о любительнице парковаться посреди двора, машину, которой испачкали зеленкой, как уже появился новый герой. Водитель прославился в интернете благодаря парковке на клумбе. Недовольные подобным раскладом горожане, оставили грозное предупреждение для автомобилиста.

По словам жителей дома №17 на Надибаидзе, водитель Toyota Crown заехал на клумбу возле дома, повредив кусты.

– Переломал все кусты, хотя там места для парковки, вагон и телега. Жители дома уже хотели ему колеса проколоть, но пока только предупредили. Еще раз повторится – пощады не будет. Он еще и трусы там потерял, похоже, – поделился возмущенный очевидец.

В итоге с утра автохама ждал неприятный сюрприз.

Автолюбителю явно дали понять, что так парковаться не стоит. Фото: dpskontrol125rus

«Берете пену монтажную и в глушитель. На машине цветы быстрее вырастут, чем он ее отковыряет», «Девки, чей мужик домой без трусов пришел?», «Это же надо заморочиться так. Фломастер в цвет трусам и тачке подобрать», «Вот прикол. Если женат и живет не там, вот ему дома достанется», – иронизируют пользователи социальных сетей.

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