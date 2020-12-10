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Школьники Владивостока украсят две новогодние елки самодельными игрушками

Жюри конкурса выберет лучшие новогодние игрушки для живых елок на Черемуховой и в Экипажном
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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Юные жители Владивостока прислали на конкурс уже более 20 самодельных елочных игрушек

Юные жители Владивостока прислали на конкурс уже более 20 самодельных елочных игрушек

Фото: vlc.ru

Во Владивостоке проходит традиционный конкурс новогодних игрушек. Лучшие работы станут украшением двух живых елок во Владивостоке: на улице Черемуховой, 3 и в поселке Экипажном на Русском острове.

У конкурса есть свое возрастное ограничение: принимаются работы участников от 5 до 18 лет. Второе ограничение касается размеров игрушки: она не должна быть меньше 25 сантиметров и больше 50 сантиметров.

То, какой будет новогодняя игрушка - зависит только от полета фантазии участников. Организаторы хоть и проводят новогодний конкурс, но специально конкретной тематики не задают, чтобы у ребят было больше возможности проявить себя.

Выбор материалов, из которых предлагается сделать игрушку, также полностью зависит от конкурсантов. Кстати, организаторы всегда приветствуют оригинальные идеи, разнообразие материалов, качество исполнения и оформления игрушки. Эти четыре слагаемых и есть ключ к успеху.

Прием работ на конкурс продлится до 20 декабря в управлении культуры (Океанский проспект, 30). Лучшие игрушки станут украшением для живых новогодних елок, которые планируется установить в районе улицы Черемуховой, 3 и в поселке Экипажном на Русском острове. Все участники будут награждены дипломами и грамотами.