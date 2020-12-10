Во Владивостоке многострадальный Чуркин снова остался без света, а Тихая еще и без тепла

Во Владивостоке опять перебои с электричеством Фото: pixabay.com

Многострадальный Чуркин, где только недавно удалось наладить подачу электричества после мощного природного катаклизма, 10 декабря вновь частично остался без света. По сообщениям местных жителей, свет также отсутствует и на Тихой, плюс к этому там начались перебои и с отоплением.

На данный момент известно, что электричество вырубилось на Гризудобувой, Сахалинской, Сафонова и Феодоссийской. Из-за отсутствия света, судя по всему, встал и центральный тепловой пункт на Тихой, поэтому в жители микрорайона ощутили перепад температур в квартирах. Однако энергетики заверили, что для беспокойства нет причин. Специалисты ДРСК отмечают, что свет вернется в дома горожан в течение часа, сейчас рабочие переподключают линии.

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