Команда АО «Восточный Порт» получила заслуженные награды фестиваля ГТО

Фото: АО «Восточный Порт»

Заслуженные награды – значки «ГТО» трёх степеней и удостоверения о сдаче необходимых физкультурно-спортивных нормативов получили работники АО «Восточный Порт» – команда ведущей стивидорной компании страны стала безоговорочным лидером на фестивале «Готов к труду и обороне», проходившем на стадионе «Водник» в Находке. В торжественной обстановке в стенах капитально обновлённого спорткомплекса «Восточник» АО «Восточный Порт» награды героям вручил управляющий директор предприятия Вадим Байбак – к слову, сам бывший участником команды победителей. Двое портовиков стали обладателями бронзовых значков, ещё трое – серебряных и шестеро – золотых.

Команда предприятия приняла участие в фестивале впервые. Фото: АО «Восточный Порт»

В фестивале «Готов к труду и обороне», организованном для трудовых коллективов Находки, команда АО «Восточный Порт» приняла участие впервые. В программу нормативов были включены наклоны, «качание пресса», стрельба из пневматической винтовки, бег, отжимание и подтягивание на перекладине. В тире все мишени точно поразил капитан «восточников» Вадим Байбак – он был удостоен награды в номинации «Ворошиловский стрелок». По словам портовиков, убедительный верх над соперниками им удалось взять благодаря сплочённости, высокому командному духу, организации и, конечно же, отличной физподготовке.

Команда предприятия приняла участие в фестивале впервые. Фото: АО «Восточный Порт»

Поддержка спорта является важной частью социальной политики АО «Восточный Порт». Спортсмены предприятия тренируются в собственном спорткомплексе «Восточник» – в уходящем году здесь было полностью заменено игровое покрытие, отработавшее свой ресурс. Вместе с тем, стивидорная компания поддерживает не только своих сотрудников, занимающихся различными видами спорта. В рамках реализации Фондом «Восточный Порт» одной из 12-ти программ социального развития – «Спорт» – предприятие оказывает помощь развитию молодёжного спорта, а также физкультурно-оздоровительного движения на территории Находкинского городского округа.

Команда предприятия приняла участие в фестивале впервые. Фото: АО «Восточный Порт»

Работники АО «Восточный Порт» – победители фестиваля «Готов к труду и обороне»

Золото

Байбак Вадим Юрьевич

Смирнова Екатерина Евгеньевна

Сетямина Елена Васильевна

Полуполтинных Максим Юрьевич

Васеев Максим Николаевич

Харитонова Виктория Игоревна

Серебро

Гладун Юрий Александрович

Маркина Татьяна Сергеевна

Павленко Павел Алексеевич

Бронза

Жебанова Светлана Юрьевна

Серебренникова Ольга Владимировна