Да будет свет: энергетики устранили аварию, из-за которой Чуркин вновь остался без электричества

Энергетикам еще предстоит выяснить, что стало причиной аварии на линии электропередач

Энергетики Приморских электрических сетей смогли оперативно восстановить подачу электричество в первомайский район Владивостока. На полное восстановление электроснабжения ушло меньше часа.

Согласно оперативной информации, аварийное отключение произошло в 16:07. Оказалась обесточена линия 110 кВ в Первомайском районе Владивостока. После сообщения об отключении энергетики перевели нагрузку на резервные схемы. В 16:34 были запитаны потребители ПС Голдобин, ПС Чуркин, ПС Рыбпорт. В 16:49 запитаны потребители от ПС Улисс. В 17:08 запитаны потребители от ПС Загородная.

Сейчас свет вновь вернулся в дома Первомайского района. Энергетики выясняют, что стало причиной аварийного отключения электроэнергии.