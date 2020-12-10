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Да будет свет: энергетики устранили аварию, из-за которой Чуркин вновь остался без электричества

Полностью устранить последствия аварии энергетикам удалось в 17:08
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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Энергетикам еще предстоит выяснить, что стало причиной аварии на линии электропередач

Энергетикам еще предстоит выяснить, что стало причиной аварии на линии электропередач

Энергетики Приморских электрических сетей смогли оперативно восстановить подачу электричество в первомайский район Владивостока. На полное восстановление электроснабжения ушло меньше часа.

Согласно оперативной информации, аварийное отключение произошло в 16:07. Оказалась обесточена линия 110 кВ в Первомайском районе Владивостока. После сообщения об отключении энергетики перевели нагрузку на резервные схемы. В 16:34 были запитаны потребители ПС Голдобин, ПС Чуркин, ПС Рыбпорт. В 16:49 запитаны потребители от ПС Улисс. В 17:08 запитаны потребители от ПС Загородная.

Сейчас свет вновь вернулся в дома Первомайского района. Энергетики выясняют, что стало причиной аварийного отключения электроэнергии.