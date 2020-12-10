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В Приморье отменили режим ЧС, введенный ранее из-за ледяного шторма

Речь идет о режиме регионального характера. По-прежнему сохраняется режим ЧС в Артеме и Владивостоке
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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Режим ЧС регионального характера отменен в Приморье. Однако в крае продолжают действовать режимы ЧС муниципального характера муниципального характера. Решение об их снятии должны принять власти муниципалитета после стабилизации обстановки и уборке территорий.

Режим ЧС регионального характера отменен в Приморье по решению губернатора Олега Кожемяко. По словам главы региона, режим ЧС пока сохраняется в Артеме и Владивостоке, решения о снятии муниципальные власти примут после выполнения всех необходимых работ по уборке территорий.

«Города нужно подготовить к новогодним праздникам, очистить внутриквартальные проезды, навести порядок во дворах», – обозначил задачу муниципалитетам губернатор.