«Это фиаско»: приморцы скорбят по «падшему» после дрифта Skyline

ДТП случилось в Уссурийске. Фото: instagram.com/booblgun

«Самое главное – хозяин жив и здоров», «скай был хорош», «это фиаско» - пройти мимо таких снимков смог не каждый. Перевернутый с колес на крышу Nissan Skyline фиолетового цвета привлек внимание пользователей сети. Как сообщает автор фото, кадры были сделаны в Уссурийске накануне.

К счастью, никто в результате ДТП не пострадал. А вот машину придется показать мастерам после такого кульбита. Однако, судя по всему, автора снимков этот нюанс не особо расстраивает. Пост с доказательством произошедшей аварии он озаглавил просто и лаконично: «Ну, ничего страшного, тяу-тяу-тяу». Интернет-юзеры сразу догадались, что это строчка из видео-мема.

Знакомые и случайные люди, увидевшие снимок с последствиями аварии, были расстроены. Ведь «скай был хорош».