Пятница «омрачится» похолоданием – Примпогода

О погоде в Приморье на 11 декабря 2020 года. Фото: pixabay.com

Погода в Приморском крае находится во власти поля пониженного атмосферного давления. Отсюда в регионе переменная облачность. Как сообщается на портале «Примпогода», ночью и утром в некоторый районах края пройдет небольшой снег. Ночные температуры воздуха опустятся от -2 до -25 градусов, а дневные будут варьироваться в пределах -9 +3 градусов.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность и без осадков. Ночью -3 -5 градусов, днем -1 -3 градуса. Ветер северный слабый до умеренного, во второй половине дня сильный.

В Уссурийске также без осадков. В городе будет переменная облачность. Ночью столбик термометра опустится до -15 -17 градусов, а днем будет до -2 -4 градусов. Ветер северо-западный слабый до умеренного, вечером сильный.

В Находке переменная облачность. Осадков, судя по всему, можно также не ждать. Ночью -3 -5 градусов, днем 0. Ветер восточный, северо-восточный слабый до умеренного.