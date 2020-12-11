«От дома остались одни угли»: жители Приморья лишились крова из-за серьезного пожара

Приморцы уверены, что жилье нужно было застраховать. Фото: instagram.com/dps_controlnews

Тревожное сообщение появилось на просторах интернета. Это не просто информация, а скорее крик о помощи. К приморцам обратились жители поселка, которые из-за мощного пожара лишились главного – своего дома. Огонь уничтожил все за считанные секунды. Погорельцы были вынуждены обратиться к землякам через сеть.

«В ночь с 6 по 7 декабря по адресу поселок Угловое, улица Донская 51б случился пожар, сгорело все, от дома остались только угли. Просим неравнодушных людей помочь восстановить дом. Вещами, посудой уже многие помогли, одели, обули, очень благодарны», - с таким сопроводительным текстом в соцсетях были размещены снимки сгоревшего дома.

Часть пользователей сети уверена, восстановить дом не выйдет. Нужно сносить и строить новый. Другие же приморцы не стали раздумывать и тут же поспешили посодействовать с вещами и написали о желании помочь погорельцам.