Полпред президента в ДФО потребовал провести ревизию электросей Приморья

Заседание по развитию энергокомплекса Приморского края под председательством полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева прошло в четверг, 10 декабря Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Ревизию электросетевого хозяйства Приморья назвал одной из первоочередных задач для края полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Это произошло в четверг, 10 декабря, на заседании по вопросу развития энергетического комплекса региона.

Вице-премьер обозначил главной целью совещания анализ того, что надо выполнить, чтобы не сталкиваться с продолжением последствий чрезвычайной ситуации.

— Во-вторых, надо проанализировать весь алгоритм работы. Генераторы Росрезерва, который здесь присутствует, даже находящиеся в Приморском крае, оказались доступны для работы через четверо суток. Это безумно долго. Нам надо разобраться, что нужно предпринять, чтобы решения о задействовании тех или иных материальных ресурсов принимались гораздо быстрее, — заявил полпред.

С предложениями по модернизации энергохозяйства края выступил губернатор Олег Кожемяко. Он обратился к Трутневу с просьбой передать региону 10 дизель-генераторов, направленных в Приморье из Росрезерва для пополнения аварийного резерва. Также по мнению глава региона для насосных и тепловых станций Владивостока необходимо приобрести 150 источников резервного питания различной мощности.

Ключевыми направлениями по развитию энергетики края Кожемяко обозначил строительство кабельно-воздушной линии 35кВ от подстанции «Луговая» до подстанции «Чуркин» и реконструкцию линии 110 кВ «ТЭЦ-2 — Голдобин» и «Патрокл — Голдобин» с прокладкой кабеля в обход Морского кладбища. Первый проект планируется сдать в феврале 2021 года, а второй до ноября следующего года.

Кроме того необходимо построить новые центры питания в Артеме и Хасанском районе.

— Всего совместно с АО «ДРСК» планируется заменить 123 километра распределительных сетей, 57 трансформаторных подстанций. Для этого разработаны программы модернизации с ПАО «Русгидро» и ПАО «Россети» на 12,5 и 15 миллиардов рублей соответственно, — сообщил Кожемяко.

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