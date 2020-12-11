Новые потери и максимальный прирост. Число заболевших коронавирусом в Приморье приближается к 25 000

В Приморье продолжает расти число больных коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новая коронавирусная инфекция продолжает атаковать Приморье. Согласно данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 в крае, в минувшие сутки выявлено 239 новых случаев заболевания. Всего с начала эпидемии диагноз подтвердился у 24 503 человек.

С опасной болезнью не смогли справиться еще 4 местных жителей. За все время эпидемии коронавирус унес жизни 280 приморцев.

Есть и хорошие новости, еще 199 человек смогли победить болезнь. Общее число выздоровевших достигло 17 186.

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