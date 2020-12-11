Центр по противодействию экопреступности открыли во Владивостоке

Центр по противодействию экологической преступности создан во Владивостокском филиале ДВЮИ при поддержке WWF России. Фото: Елена Старостина

Учебно-методический центр по противодействию экологической преступности открыли 10 декабря во Владивостокском филиале Дальневосточного юридического института МВД России.

«Этот предновогодний подарок от WWF России приурочен к 50-летнему юбилею института и будет служить делу сохранения природы и подготовки кадров для органов внутренних дел», — говорится в сообщении Всемирного фонда дикой природы России.

На церемонии открытия фонд передал вузу современное оборудование. Полковник полиции, начальник Владивостокского филиала института МВД России Виктор Некрытый отметил, что растет потребность в высококвалифицированных специалистах в области борьбы с экологической преступностью.

— Браконьерством стали заниматься организованно, профессионально, с использованием современных технических средств. Чтобы противостоять браконьерству, правоохранительные органы должны идти на шаг впереди, опираясь, в том числе, на научно-методические исследования, которые проводят преподаватели нашего филиала, — считает Некрытый.

СПРАВКА:

Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД России — единственная специализированная ведомственная образовательная организация в Приморском крае, которая готовит специалистов высшей квалификации для органов внутренних дел.

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